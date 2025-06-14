«Ближе ехать до Нарвы»: экс-владелец «Спартака» оценил назначение Карпина в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что назначение Валерия Карпина главным тренером является хорошим выбором для «Динамо». Его слова приводит Metaratings.ru.

«Для Карпина это удачное назначение, до Нарвы ближе ехать. Амбиций больше, возможностей. Для «Динамо» — хороший выбор. Тренер сборной, который мониторит всех игроков. Они должны претендовать на тройку», — заявил Червиченко.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее сообщалось, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.