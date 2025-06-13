Легендарный теннисист объяснил поражение Медведева на турнире в Нидерландах

Ольховский о поражении Медведева от Опелки: с ним необходимо держать подачу

Знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский назвал подачу основной причиной поражения россиянина Даниила Медведева от американца Рейлли Опелки на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хертогенбосхе. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ключевые проблемы у Даниила снова вызывают двойные ошибки. Опелка очень сложный соперник на траве, особенно когда у него идет подача. Поэтому нужно держать свою подачу и нельзя в этом случае допускать двойные ошибки», — заявил Ольховский.

Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7) не в пользу Медведева.

Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал ноль брейк-пойнтов из трех заработанных. На счету Опелки 24 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из одного.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.