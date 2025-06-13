Булыкин назвал молодого игрока, который может стать одним из лучших в России

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о нападающем бело-голубых Ярославе Гладышеве, оформившем покер в своем втором матче за национальную сборную страны в товарищеской игре против Белоруссии (4:1). Булыкин считает, что Гладышева пока рано причислять к лучшим игрокам страны, но заявку он на это уже сделал.

«Очень хорошо о себе заявил, но насчет лучших, конечно, пока можно назвать авансом. Следующий сезон должен показать, насколько Гладышев прогрессирует, насколько он хорош. Если будет забивать, прогрессировать и делать это регулярно, то да», — считает Булыкин.

В минувшем сезоне Гладышев провел в составе «Динамо» 28 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. 22-летний игрок является воспитанником клуба. В РПЛ он дебютировал еще в сезоне-2020/21. Динамовцы закончили чемпионат-2024/25 на четвертом месте. Годом ранее бело-голубые стали третьими, хотя находились на первой строчке перед последним туром.

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.