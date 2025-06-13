ЦСКА назвал политическим разрешение клубу АПЛ не выплачивать долг

Московский ЦСКА в официальном Telegram-канале выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию английского «Вест Хэма» по задолженности из-за трансфера Николы Влашича.

«В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего, кроме категорического непонимания, и, по сути, является бессрочной рассрочкой для английского клуба», — указано в заявлении.

Согласно решению суда, «Вест Хэм Юнайтед» обязан выплатить армейцам € 8,55 млн плюс 5% годовых после получения разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) или прекращения действия санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если этого не будет сделано после указанных событий, то на клуб могут быть наложены санкции.

11 июня 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича.

Было указано, что «Вест Хэм» не сумел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Англичане должны выплатить ЦСКА деньги до 31 июля, иначе сумма долга увеличится до €25,65 млн. Кроме того, «Вест Хэму» могут запретить регистрировать новых игроков в течение трех лет. Клуб был не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Влашич провел за московский ЦСКА 108 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 21 результативную передачу.

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