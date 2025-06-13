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Российский тренер рассказал, может ли «Динамо» бороться за победу в РПЛ

Тренер Балахнин о борьбе «Динамо» за победу в РПЛ: команда очень хорошего уровня
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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московское «Динамо» может бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Может ли «Динамо» претендовать на золотые медали РПЛ? Надо посмотреть, кто придет в команду, кто ее покинет, какие будут требования у тренера. Вполне все возможно. Команда сбалансированная, очень хорошего уровня», — сказал Балахнин.

1 мая «стало известно, что «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее экс-наставник «Динамо» отказался тренировать в России ради Европы.

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