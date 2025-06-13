Российский тренер объяснил, почему Карпину можно совмещать работу в клубе и сборной

Тренер Балахнин: сейчас Карпину можно совмещать работу в клубе и сборной

Российский тренер Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сейчас Валерию Карпину допустимо совмещать посты главного тренера в сборной России и московском «Динамо».

«Я думаю, сейчас Карпину допустимо совмещать посты в сборной и клубе. Сейчас наша сборная не участвует в официальных играх. Если бы Россия играла официальные матчи, то было бы сложно совмещать работу на двух постах», — сказал Балахнин.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее Карпин подвел итоги после крупной победы России над Белоруссией.