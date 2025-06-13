Экс-футболист ЦСКА о совмещении Карпиным постов в сборной и «Динамо»: вопрос дискуссионный

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что вопрос о совмещении Валерием Карпиным постов в сборной России и московском «Динамо» является дискуссионным.

«Совмещение Карпиным постов в сборной и «Динамо»? Это открытый вопрос, кому-то это нравится, кому-то — нет. Кто-то хочет, чтобы он занимался только сборной. Это вопрос дискуссионный», — сказал Масалитин.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым и Марцелом Личкой.