Российская фигуристка рассказала о «накаленной атмосфере» из-за допуска на мировую арену

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», что думают по поводу возможного допуска российских фигуристов на международные соревнования.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) допустил только двоих фигуристов — Петра Гуменника и Аделию Петросян — в нейтральном статусе на отборочный турнир на Олимпийские игры в Пекине — 2026, который состоится в сентябре 2025 года.

«Появилось ли у нас ощущение, что что-то начало меняться и мы скоро вернемся на международные старты? Думаю, что надо не загадывать, а дождаться квалификационного турнира в Пекине, — отметил Устенко. — После этого будут Олимпийские игры. А после Олимпийских игр будем ждать, допустят или не допустят уже до других стартов».

«Что-то предсказывать — это вредная привычка, сейчас ситуация очень сложная, — подчеркнула Миронова. — Выступать на международных соревнованиях имеет право каждый спортсмен, мы все очень хотим там быть. Обсуждение этой темы, накаленная атмосфера — все это немного напрягает. Хочется действий, а не просто слов».

При этом фигуристка отметила, что у их пары есть большая мотивация показать себя на международном уровне.

«Уровень проведения турниров в России сейчас — высочайший, но на международных турнирах есть новые судьи, новые техники, много нового опыта, который ничем не заменить. Мы просто ждем», — сказала Миронова.

Ранее российская фигуристка призвала хейтеров высказать все претензии ей в лицо.