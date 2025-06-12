На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, привезут ли Кубок Стэнли в Россию

НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию
close
Sam Navarro/Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что российские хоккеисты команды, победившей в Кубке Стэнли сезона-2024/25, не получат права привезти трофей в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было, а это значит, что Кубок не привезут в Россию», — сказал Дэйли.

В последний раз НХЛ дала добро на привоз трофея в Россию в 2021 году — тогда победу в Кубке Стэнли одержала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На сегодняшний момент продолжается финальная серия между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». 10 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» со счетом 6:1 обыграла своего соперника и повела в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

В составе «Флориды» играют российские вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а в «Эдмонтоне» есть один российский хоккеист — Василий Подколзин.

Ранее в НХЛ высказались о недопуске России на ОИ-2026.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами