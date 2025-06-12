Стало известно, привезут ли Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что российские хоккеисты команды, победившей в Кубке Стэнли сезона-2024/25, не получат права привезти трофей в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было, а это значит, что Кубок не привезут в Россию», — сказал Дэйли.

В последний раз НХЛ дала добро на привоз трофея в Россию в 2021 году — тогда победу в Кубке Стэнли одержала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На сегодняшний момент продолжается финальная серия между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». 10 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» со счетом 6:1 обыграла своего соперника и повела в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

В составе «Флориды» играют российские вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а в «Эдмонтоне» есть один российский хоккеист — Василий Подколзин.

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