«Напряженная игра»: российский голкипер о поражении «Флориды» в матче Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после поражения в пятом матче финала Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз» предположил, что в серии будет сыграно максимальное количество матчей. Его слова приводит журналист Джеймсон Олив в социальной сети X.

«Это была напряженная игра, с хорошими возможностями. Серия близка к тому, что в ней будет еще три матча. Мы ждем их с нетерпением», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 4:4, в овертайме победу «Ойлерз» принес Леон Драйзайтль. Одним из его ассистентов выступил российский нападающий Василий Подколзин.

По ходу матча «Флорида» вела со счетом 3:0, однако упустила свое преимущество. Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Бобровский. На его счету 30 сейвов.

Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли стал 2-2. Пятый матч серии состоится на стадионе «Эдмонтона» 15 июня, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, привезут ли Кубок Стэнли в Россию.