30 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в финале Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 4:4, в овертайме победу «Ойлерз» принес Леон Драйзайтль. Одним из его ассистентов выступил российский нападающий Василий Подколзин.

По ходу трех основных периодов Подколзин также оформил гол. В составе «Эдмонтона» еще отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Дарнелл Нурс и Джейк Уолман. В составе «Флориды» шайбы забросили Мэттью Ткачук, который оформил дубль, Антон Лунделль и Сэм Райнхарт.

По ходу матча «Флорида» вела со счетом 3:0, однако упустила свое преимущество.

Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 30 сейвов.

Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли стал 2-2. Пятый матч серии состоится на стадионе «Эдмонтона» 15 июня, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, привезут ли Кубок Стэнли в Россию.