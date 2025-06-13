Черчесов может возглавить европейскую сборную

Российский тренер Станислав Черчесов может возглавить национальную сборную Польши. Об этом сообщает «Чемпионат».

12 июня пост главного тренера польской сборной покинул Михал Пробеж. Отставка последовала после поражения команды от Финляндии со счетом 1:2, а также на фоне конфликта между Пробежем и форвардом Робертом Левандовским.

Станислав Черчесов остался без команды в начале 2025 года. 27 января Федерация футбола Казахстана объявила об его увольнении с поста главного тренера национальной сборной. Он возглавил казахстанскую команду летом 2024 года.

Под его руководством сборная Казахстана потерпела несколько крупных поражений в Лиге наций: 14 ноября команда уступила Австрии в Алма-Ате (0:2), а 17 ноября проиграла Норвегии на выезде (0:5).

Наиболее успешным этапом в карьере Черчесова остается работа с российской сборной, которую он довел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Тогда россияне уступили Хорватии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может лишиться одного из лидеров.