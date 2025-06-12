«Отсидит и вернется с чистой совестью»: Губерниев высказался об аресте Промеса

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на новость об аресте бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я всегда говорил, что преступнику Промесу место в тюрьме, хоть и футболист он хороший! Отсидит срок и вернётся с чистой совестью на свободу! Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером команды не взял», — написал Губерниев.

12 июня Промеса арестовали в Дубае.

Контракт Промеса со российским «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промес принял ислам.