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Булыкин дал оценку сезона своего бывшего клуба

Булыкин: «Локомотив» очень хорошо прошел переходный период
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Григорий Соколов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший за ведущие российские клубы, а также за национальную сборную, высказался о ситуации в московском «Локомотиве», где он сам дебютировал в Российской премьер-лиге.

«Оцениваю, что очень хорошо прошел переходный период. Все-таки ушло очень много футболистов из команды, была серьезная перестройка перед началом сезона. Доверились молодым футболистам, многие говорили, что «Локомотив» будет внизу турнирной таблицы, бороться за выживание, но, как мы увидели, осенью команда билась за третье место. Сил не хватило, и весна получилась не такой, как планировали, и «Локомотив» занял только шестое место. Но для такой команды в первый же сезон после глобальной перестройки это хороший результат», — подчеркнул Булыкин.

«Локомотив» закончил чемпионат страны в сезоне-2024/25 на шестом месте, после чего главный тренер команды Михаил Галактионов сохранил свой пост. Первым приобретением клуба летом стал теперь уже экс-форвард «Ростова» Николай Комличенко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться нападающим из Европы.

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