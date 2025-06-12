Игрок сборной России назвал чемпионат, куда Сафонов может уехать из «ПСЖ»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал первый сезон в составе французского «Пари Сен-Жермен» основного голкипера национальной команды Матвея Сафонова.

«Сафонов, конечно, молодец, что выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ». Рад за него. Но теперь нужно двигаться дальше. Он же за первый сезон во Франции все трофеи получается выиграл. Можно теперь ехать дальше. В Англию, например. Чтобы там тоже все выигрывать», — приводит слова футболиста Legalbet.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за 20 млн евро. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов. При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

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