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Гвардиола назвал печальной новость об уходе лидера «Манчестер Сити»

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола опечален скорым уходом футболиста Де Брейне
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Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опечален новостью о скором уходе лидера команды бельгийского полузащитника Кевина Де Брейне. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Это печальный день — но и счастливый, поскольку я получил удовольствие, пообщавшись с Кевином. Он вложил душу в команду, он стал большой частью наших общих успехов в последние 10 лет. И без него все это было бы невозможно представить», — заявил Гвардиола.

Он припомнил моменты, когда команду покидали ее прежние лидеры — Венсан Компани, Серхио Агуэро, Давид Сильва. По словам испанца, это так же было печально. Вместе с тем он призвал радоваться возможности наблюдать за игрой Де Брейне еще несколько матчей.

Кевин Де Брейне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За эти 10 лет он шесть раз становился чемпионом Англии. Кроме того, он пять раз побеждал в Кубке английской лиги, два раза поднимал над головой Кубок Англии. В сезоне-2022/23 он стал победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах. В этих встречах он забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. По информации портала Footmercato, 33-летний Де Брейне может продолжить карьеру в клубе «Неом», который выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии.

Ранее «Челси» победил «Тоттенхэм».

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