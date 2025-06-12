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Сборная России по футболу может сыграть два матча в сентябре

Генсек РФС Митрофанов: работаем над двумя матчами для сборной в сентябре
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в сентябре. Его слова приводит ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — заявил Митрофанов.

Также он отметил, что уже имеются предварительные договоренности, но не стал рассказывать об этом более подробно.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась 10 июня на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

6 июня россияне сыграли вничью с Нигерией со счетом 1:1.

Ранее сообщалось о том, что осенью могут состояться два матча: в октябре против Уругвая, а в ноябре — против Аргентины.

Ранее экс-тренер «Спартака» похвалил оформившего покер форварда «Динамо».

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