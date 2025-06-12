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Угрожавший покончить с собой экс-игрок РПЛ вернулся в футбол

Бывший игрок «Локомотива» Бека-Бека вернулся в футбол
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IMAGO/Global Look Press

Французский полузащитник Алексис Бека-Бека, который ранее выступал за «Локомотив», вернулся в профессиональный футбол. Новым клубом игрока стал «Ла Лувьер» из Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев.

Сообщается, что контракт с 24-летним хавбеком заключен на два года.

Бека-Бека делал перерыв в карьере: во время выступлений за французскую «Ниццу» в 2023 году футболист хотел покончить с собой. После переговоров с полицейскими и в результате операции спецслужб французский футболист был спасен.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с 2021 года, перейдя из «Кана» за €6 млн. В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа 2022 года Бека-Бека покинул «Локомотив» и перешел в «Ниццу» за €12 млн.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться нападающим из Европы.

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