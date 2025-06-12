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У лучшего игрока российского клуба нашли рак

У лучшего игрока «Шинника» прошлого сезона Загре диагностировали рак
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ФК «Шинник» Ярославль/VK

Защитнику Бену Загре из Буркина-Фасо, который покинул ярославский «Шинник», диагностировали рак в начальной стадии. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В апреле футболист перенес операцию по удалению опухоли на ноге. Тогда медики сделали биопсию, и по результатам анализа не было выявлено никаких отклонений. Загре был готов в скором времени приступить к тренировкам и выражал уверенность, что вернется в строй к старту нового сезона Первой лиги, где выступает «Шинник».

Однако в скором времени в одной из клиник России, куда обратился игрок, засомневались в его анализах, а после прилета на родину в госпитале врачи подтвердили, что у игрока рак в начальной стадии. Спортсмен намерен направиться на лечение либо в Германию, либо в Израиль.

В сезоне-2024/25 Загре провел за «Шинник» 27 матчей, в которых записал на свой счет три гола, и стал лучшим игроком команды. При этом после того, как футболист лег в клинику на операцию, ярославская команда проиграла пять из шести матчей, пропустив в общей сложности 15 мячей.

Контракт Загре с «Шинником» истек. Пока неясна судьба их дальнейшего сотрудничества.

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