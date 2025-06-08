Форвард Левандовский заявил, что не будет играть за сборную Польши из-за тренера

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил, что намерен прекратить выступления за национальную сборную Польши, пока ее тренирует Михал Пробеж.

«Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру, я принял решение отказаться от игры в сборной, пока Пробеж остается ее тренером. Надеюсь, что смогу снова играть за сборную, у которой лучшие болельщики в мире», - написал Левандовски.

Специалист возглавил польскую команду в сентябре 2023 года. Левандовски на получил вызов в сборную в июне и объяснил, что это произошло из-за ментальной усталости. 6 июня польские футболисты в товарищеском матче встречались с командой Молдавии и одержали победу со счетом 2:0.

36-летний Левандовски — является рекордсменом сборной Польши по количеству матчей (158) и голов (85). Форвард — капитан сборной, в составе которой он участвовал в четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020 и 2024) и двух чемпионатах мира (2018 и 2022).

В текущем сезоне он сыграл 52 матча за «Барселону» и записал на свой счет 42 забитых мяча.

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