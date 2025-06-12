Акинфеев заявил о готовности отказа от капитанства, упомянув судейство

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского признался, что готов отказаться от капитанской повязки, если так будет лучше для команды.

«Функции капитана со временем изменились. Капитан, даже когда подходит к главному судье, получает желтую карточку. Моментально. А я как вратарь не имею права подбегать к судье. Если раньше капитан мог спросить: «За что желтая карточка?» — то сейчас судья на тебя даже не смотрит. Просто дает желтую…» — поделился вратарь.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее Акинфеев назвал самый сложный момент в своей карьере.