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Акинфеев назвал самый сложный момент в своей карьере

Капитан ЦСКА Акинфеев рассказал о самом сложном моменте в своей карьере
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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского признался, что самым сложным периодом в карьере для него стало время после чемпионата мира — 2014.

«Самый главный хейт был в 2014 году после чемпионата мира, [матча] с Южной Кореей. Это самое сложное время в карьере. Не мог смотреть в глаза ребятам, потому что подвел. Возможно, глупость с моей стороны, и нужно было извиниться, сказать, что подвел. Я ушёл в себя, ни один человек не помог справиться с этим», — поделился он.

На чемпионате мира — 2014 сборная России сыграла со счетом 1:1 с национальной командой Южной Кореи. В этом поединке Акинфеев допустил серьезную ошибку, которая привела к голу.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее игрок ЦСКА рассказал, как плакал из-за Акинфеева.

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