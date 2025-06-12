Задержанному полицией российскому хоккеисту грозит штраф

Представитель окружного суда города Арлингтон заявил, что российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева могут оштрафовать на 91 доллар за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Его слова приводит РИА Новости.
«На данный момент выглядит так, что будет штраф 91 доллар, но Алексеев должен снова появиться в суде на слушаниях 21 октября для завершения дела», — заявил представитель суда.
Также он отметил, что на данный момент россиянин не оштрафован.
Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Полицейских вызвал свидетель, который сообщил о драке около одного из заведений.
«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1.
На данный момент продолжается финальная серия между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». 10 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» со счетом 6:1 обыграла своего соперника и повела в серии до четырех побед со счетом 2:1.
Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.
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