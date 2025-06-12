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Задержанному полицией российскому хоккеисту грозит штраф

Российского хоккеиста «Вашингтона» Алексеева могут оштрафовать на 91 доллар
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Nick Wass/AP

Представитель окружного суда города Арлингтон заявил, что российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева могут оштрафовать на 91 доллар за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент выглядит так, что будет штраф 91 доллар, но Алексеев должен снова появиться в суде на слушаниях 21 октября для завершения дела», — заявил представитель суда.

Также он отметил, что на данный момент россиянин не оштрафован.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Полицейских вызвал свидетель, который сообщил о драке около одного из заведений.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1.

На данный момент продолжается финальная серия между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». 10 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» со счетом 6:1 обыграла своего соперника и повела в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее игрок НХЛ рассказал о чтении «Войны и мира».

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