Боец UFC об уходе Махачева из легкого дивизиона: он сломан психологически

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия высказался об уходе Ислама Махачева из легкого дивизиона, заявив, что россиянин сломан психологически, передает Championship Rounds в соцсетях.

«Я думаю, что Ислам сломан психологически. В глубине души он понимает, что покинул дивизион из-за страха. И если это действительно так, то на пользу его психике это не пойдет», — сказал Топурия.

Махачев отказался от титула UFC для того, чтобы перейти в полусредний вес, где он проведет поединок с новым чемпионом дивизиона Джеком Деллой Маддаленой. Дата и время их поединка будут объявлены позднее.

11 мая Маддалена завоевал титул, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом. Сразу после боя и он, и Махачев выразили готовность провести поединок.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее американский боец потерял титул UFC в первой защите.