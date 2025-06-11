Российского футболиста обманули на €1,5 млн

Виктор Онопко рассказал, как ему не заплатили в «Реал Овьедо» €1,5 млн

Тренер «Ростова» и сборной России, а также бывший футболист испанских клубов «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано» Виктор Онопко рассказал, как ему не заплатили в «Овьедо» €1,5 млн. Слова экс-защитника приводит Legalbet.

«Мне на протяжении двух лет не платили зарплату в «Овьедо»? Да, был такой момент. Не заплатили около 1,5 миллиона евро. Они платили нам минималку, а основную зарплату — нет», — вспомнил Онопко.

Бывший футболист отметил, что задержка выплат никак не влияла на его самоотдачу на тренировках и во время матчей.

«Когда выходил на поле, я обо всем забывал. Но когда дело касается денег — это очень сложный момент для команды. Например, футболист после тренировки или игры приходит домой, а его жена по этому поводу спрашивает», — сказал Онопко.

По его словам, многие футболисты впадали в депрессию и начинали играть намного хуже своих возможностей.

Ранее назвавший себя «говном» российский футболист перешел в европейский клуб.