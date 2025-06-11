В «Локомотиве» подтвердили переход назвавшего себя «говном» игрока в европейский клуб

В «Локомотиве» подтвердили, что Тикнизян перейдет в сербскую «Црвену Звезду»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил, что защитник Наир Тикнизян переходит в сербскую «Црвену Звезду». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наир точно покидает команду. Пожелаем ему удачи в «Црвене Звезде». У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее. Если бы продали в какой‑то клуб посерьезнее и подороже, было бы совсем хорошо», — заявил Филатов.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать игрока сборной России.