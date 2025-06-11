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В «Ростове» раскрыли, как изменится команда летом

Президент «Ростова» Арутюнянц заявил, что ключевые игроки останутся в команде
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг слухи о перестройке команды, а также заявил, что ключевые игроки и тренеры останутся в клубе. Его слова приводит официальный Telegram-канал дончан.

«Клуб продолжает работу в штатном режиме. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу», — заявил Арутюнянц.

Также глава команды призвал болельщиков не реагировать на провокации.

10 июня нападающий «Ростова» Николай Комличенко стал игроком московского «Локомотива».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) коллектив из Ростова-на-Дону занял восьмое место, набрав 39 очков в 30 играх. В Суперфинале Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА — основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались армейцы.

Ранее «Локомотив» заключил новый контракт с лидером команды.

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