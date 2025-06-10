Футболист сборной России перешел в «Локомотив»

Футболист сборной России Николай Комличенко стал игроком московского «Локомотива», сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова».

«Срок действия договора с 29-летним центральным нападающим составляет три года. Добро пожаловать, Комли», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее «Локомотив» заключил новый контракт с лидером команды.