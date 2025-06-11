Олимпийский чемпион оценил вероятность возвращения Медведева и Рублева в топ-10

Кафельников о шансах Медведева и Рублева вернуться в топ-10: маловероятно

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что возвращение российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на данный момент маловероятно. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Все будет зависеть их подготовки. Сейчас посмотрим, как сыграют. По тому, как что есть сейчас — маловероятно, — заявил Кафельников.

Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» уступил 90-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри. Встреча завершилась поражением россиянина в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Он занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Рублев, занимающий 15-ю строчку, в четвертом круге уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча, которая продолжалась 2 часа 1 минуту, завершилась со счетом 1:6, 3:6, 4:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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