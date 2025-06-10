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В Новгородской области украли 12-килограммовый кубок

В Новгородской области украли 12-килограммовый кубок региона по теннису
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Антон Денисов/РИА Новости

В Новгородской области украли 12-килограмовый кубок региона по теннису, передает РИА Новости .

«Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет», — сказал глава Федерации тенниса Новгородской области Юрий Иванов.

Кубок ставился на столик на протяжении 16 лет. В Федерации надеются, что кубок найдется. Также было отмечено, что трофей не представляет материальной ценности — в нем нет ни золота, ни серебра.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее россиянка выбила украинку с «Ролан Гаррос».

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