В Новгородской области украли 12-килограммовый кубок

В Новгородской области украли 12-килограмовый кубок региона по теннису, передает РИА Новости .

«Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет», — сказал глава Федерации тенниса Новгородской области Юрий Иванов.

Кубок ставился на столик на протяжении 16 лет. В Федерации надеются, что кубок найдется. Также было отмечено, что трофей не представляет материальной ценности — в нем нет ни золота, ни серебра.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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