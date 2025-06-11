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Экс-игрок сборной России: сейчас сложно подобрать сильного соперника

Экс-игрок Ковтун: сейчас сборной России сложно подобрать сильного соперника
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Александр Вильф/РИА Новости

Проблемой для сборной России является недостаток соперников высокого уровня, с которыми можно было бы действительно серьезно побороться. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший защитник национальной команды, московских «Динамо» и «Спартака» Юрий Ковтун.

«Сейчас сложно подобрать более сильного соперника, такого уровня, чтобы почувствовать сопротивление, такая проблема пока есть. Но эти игры дают полную картину для Карпина, для тренерского штаба об игроках. В прошедших двух матчах была возможность посмотреть футболистов, понять, кто в дальнейшем будет достоин приглашения в сборную.

Игры с этими соперниками нам удаются — разве что с Нигерией ничья случилась. Но это сборная — проходных игр нет, надо всегда выкладываться. Будем ждать, когда наша команда сможет встречаться с более квалифицированными сборными», — сказал Ковтун.

Российская национальная команда накануне разгромила сборную Белоруссии со счетом 4:1. Покер в составе сборной России оформил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.

Ранее Ковтун заявил о голевом чутье Гладышева.

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