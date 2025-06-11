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«Динамо» может подписать игрока сборной России

«Чемпионат»: Сергеев может стать игроком московского «Динамо»
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МАТЧ ТВ

Московское «Динамо» начало активные переговоры с самарскими «Крыльями Советов» о трансфере нападающего Ивана Сергеева. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник утверждает, что сам футболист также заинтересован в переходе, переговоры идут активно. Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе «Динамо» к форварду.

В апреле 30-летний Сергеев стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеев забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 26 матчах.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Спартака» хотел купить «Зенит» за €20 млн.

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