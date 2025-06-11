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Легенда сборной Белоруссии: уровень сборной России не сопоставим с нашими прежними соперниками

Легенда сборной Белоруссии Родионов: команда надеялась победить Россию
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Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты сборной Белоруссии в глубине души надеялись добиться положительного результата в товарищеском матче со сборной России. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал бывший нападающий белорусской национальной команды и борисовского БАТЭ Виталий Родионов.

«Все здоровые спортсмены, выходя на поле, рассчитывают победить, добиться положительного результата. И болельщики тоже на в глубине души надеялись, хотя уровень вчерашнего соперника с предыдущими не сопоставим», — сказал Родионов.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев. За белорусов отличился Вадим Пигас.

Гладышев установил рекорд российской национальной команды, оформив самый быстрый хет-трик — к 34-й минуте. Кроме того, он стал лишь третьим игроком в истории сборной России с 4+ голами за матч после Олега Саленко и Артема Дзюбы.

Ранее ветеран «Динамо» заявил, что для Гладышева важно доверие.

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