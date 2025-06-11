Легенда ЦСКА призвал не перехваливать нового бомбардира сборной России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Ярослав Гладышев, забивший четыре мяча сборной Белоруссии в товарищеском матче, способен на большее.

По его словам, прошедший матч можно занести 22-летнему игроку в актив.

«Мальчик удачно подключался, удачно выбирал место, партнеры ему подыгрывали. Бывают такие удачные матчи, надо на него еще смотреть. Не всегда получается играть на одном энтузиазме, при полных трибунах, большой поддержке, но вчера вот такой день случился. Будем дальше следить, открывается он хорошо, правильно. Партнеры его чувствуют и снабжают передачами. Первый гол хороший забил, породистый», — заявил Пономарев.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее экс-тренер «Спартака» похвалил сборную России за матч с Белоруссией.