Черчесов о матче Белоруссия — Россия: обе команды играли в футбол

Черчесов заявил, что у него хорошее настроение после матча Белоруссия — Россия

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему понравилась товарищеская встреча, в которой россияне обыграли белорусов, передает «Матч ТВ».

«Обе команды играли в футбол, поэтому игра получилась красочнее и интенсивнее, чем матч со сборной Нигерии. Видимо, знали, с кем играли. Игра дается, нет такого сопротивления, как было до этого, настроение великолепное», — сказал Черчесов.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на новом Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча (покер) в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Ранее вратарь сборной России отказался называть Валерия Карпина лучшим тренером страны.