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Африканская сборная не против сыграть товарищеский матч с Россией

Сборная Буркина-Фасо не против сыграть товарищеский матч с Россией
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Александр Вильф/РИА Новости

Директор по коммуникациям Федерации футбола Буркина-Фасо Антуан Баттионо заявил, что товарищеская игра против сборной России возможна, передает Sport24.

«Мы ищем соперника на октябрь, и эта игра может быть возможна. Если Россия действительно хочет провести этот матч, это было бы хорошо для нашей сборной», — сказал Баттионо.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась в Минске на новом Национальном футбольном стадионе 10 июня, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча (покер) в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Ранее сборная России оригинально отреагировала на победу над Белоруссией.

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