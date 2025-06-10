Уход Николича из ЦСКА сравнили с падением метеорита

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин сравнил неожиданный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА с падением метеорита. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Вы знаете, это как если бы на землю упал метеорит и все бы это обсуждали. Никто не ожидал, он взял и ушел ни с того ни с сего. Какая-то дурацкая абсолютно ситуация. Хотел играть в еврокубках, а он что, не знал, что их не будет?» — сказал Созин.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее был назван тренер, который ведет активные переговоры с ЦСКА.