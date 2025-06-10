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«Мудацкие решения»: Губерниев о включении Овечкина в базу «Миротворца»

Губерниев: включение Овечкина в базу «Миротворца» не повлияет на его жизнь
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Nick Wass/AP

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что включение в украинскую базу «Миротворца» никак не повлияет на жизнь и карьеру российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это дурацкий список. Там очень много достойных людей. Я там сам нахожусь, и что? Это как-то влияет на мою жизнь? Нет. И на жизнь Овечкина никак не повлияет. Поэтому что толку обсуждать мудацкие решения? Они туда внесли Овечкина и теперь будут сами, наверное, гордиться», — заявил он.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Обоснованием для появления Овечкина в базе «Миротворца» стало то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз», по мнению составителей базы, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории.

Ранее лидер ЛДПР объяснил попадание Овечкина в базу «Миротворца».

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