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Лидер ЛДПР объяснил попадание Овечкина в базу «Миротворца»

Лидер ЛДПР Слуцкий об Овечкине в «Миротворце»: он неприемлем для наших врагов
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил попадание форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в базу «Миротворца» тем, что хоккеист неприемлем для врагов России, передает «Матч ТВ».

«Российский хоккеист, выступающий в США в НХЛ, но русский по крови, главное, русский по духу. Потому он неприемлем для наших врагов, которые отрицают все русское, все российское», — сказал Слуцкий.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Обоснованием для появления Овечкина в базе «Миротворца» стало то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз», по мнению составителей базы, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о внесении Овечкина в базу данных «Миротворец».

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