«Озверевшие террористы»: МИД РФ о включении Овечкина в базу «Миротворец»

В МИД РФ двумя словами отреагировали на включение Овечкина в базу «Миротворец»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова двумя словами отреагировала на включение российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в украинскую базу «Миротворец». Ее высказывание приводит «Матч ТВ».

«Озверевшие террористы», — сказала Захарова.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Обоснованием для появления Овечкина в базе «Миротворца» стало то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз», по мнению составителей базы, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории.

Ранее лидер ЛДПР объяснил попадание Овечкина в базу «Миротворца».