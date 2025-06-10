Сборная России назвала состав на матч с Белоруссией

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Белоруссии.

Состав сборной России: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (капитан), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Пиняев, Сергеев.

Встреча состоится в Минске на на новом Национальном футбольном стадионе. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саятом Карабаевым.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее стало известно, будет ли аншлаг на матче России и Белоруссии.