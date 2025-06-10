Стало известно, будет ли аншлаг на матче России и Белоруссии

На матче сборных Белоруссии и России в Минске не будет аншлага

На товарищеский матч между сборными России и Белоруссии реализовано около 25 тысяч билетов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Встреча состоится 10 июня в Минске на новом Национальном футбольном стадионе, который вмещает порядка 33 тысяч зрителей. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Что касается активности болельщиков, она очень высокая. Нравится, что проявили интерес зрители, но минус в том, что он проявился в крайние дни перед матчем. Реализовано порядка 25 тысяч билетов — не аншлаг, но близко к этому на матче будет. Уверен, будет прекрасная атмосфера», — заявил Василевич.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее белорусский футболист пожаловался на тяжелую жизнь в Москве.