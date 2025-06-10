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Форвард ЦСКА рассказал, кто является для него примером

Форвард ЦСКА Глебов рассказал, что Акинфеев является для него примером
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Александр Вильф/РИА Новости

Форвард московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что голкипер клуба Игорь Акинфеев является для него примером, передает «Чемпионат».

«Для меня, как воспитанника, он номер один во всей России. Он — пример, с самого начала до конца в одном клубе. А что касается пенальти, я еще не видел вратаря, который был бы так спокоен», — сказал Глебов.

Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России сезона-2024/25. Суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА играл с «Ростовом», состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Акинфеев вышел в стартовом составе команды и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности в серии 11-метровых ударов.

Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее был назван лучший вратарь сезона.

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