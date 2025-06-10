Форвард ЦСКА рассказал, кто является для него примером

Форвард московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что голкипер клуба Игорь Акинфеев является для него примером, передает «Чемпионат».

«Для меня, как воспитанника, он номер один во всей России. Он — пример, с самого начала до конца в одном клубе. А что касается пенальти, я еще не видел вратаря, который был бы так спокоен», — сказал Глебов.

Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России сезона-2024/25. Суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА играл с «Ростовом», состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Акинфеев вышел в стартовом составе команды и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности в серии 11-метровых ударов.

Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее был назван лучший вратарь сезона.