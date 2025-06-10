Играющий в Швейцарии российский футболист потерял в цене

Рыночная стоимость российского футболиста швейцарского «Сьона» Антона Миранчука уменьшилась на €500 тыс. Об этом пишет интернет-портал Transfermarkt.

Теперь его стоимость оценивается в €2,5 млн.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 24 поединка, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года, он попал в состав команды на мартовские товарищеские матчи.

Миранчук вызван в сборную России на июньский сбор. Вместе с командой он отправился в Минск, где 10 июня состоится товарищеский матч с национальной командой Белоруссии.

Ранее перешедший в «Локомотив» форвард объяснил отказ «Спартаку».