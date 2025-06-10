Перешедший в «Локомотив» форвард объяснил отказ «Спартаку»

Форвард Комличенко признался, что у него был вариант перехода в «Спартак»

Российский нападающий Николай Комличенко, подписавший контракт с московским «Локомотивом», рассказал, что у него был вариант с переходом в столичный «Спартак», и объяснил, почему не выбрал красно-белых. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» молчал, а ответ уже нужно было дать. В итоге вечером созвонились со спортивным директором «Локомотива» и главным тренером. Я сказал, что выбираю «Локо». Жмем руки, выдыхаем. «Спартаку» агент ответил, что мы ждали, но предложений не поступило, поэтому выбрали «Локомотив», — заявил он.

10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова». Рабочий контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

Ранее Юрий Семин объяснил, зачем «Локомотив» подписал контракт с Комличенко.