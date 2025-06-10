Тренер сборной Белоруссии: если проиграем России, смогу оправдываться, что из-за стадиона

Тренер Белоруссии Алос об игре с Россией: смогу оправдать поражение стадионом

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о стадионе в Минске, на котором пройдет товарищеский матч против России, отметив, что сможет оправдаться, если белорусы потерпят поражение, передает «РБ Спорт».

«Хороший, современный стадион. Точно могу ответить, когда сыграем. Если проиграем, могу оправдываться, что это из-за стадиона. Шутка», — сказал Алос.

Поединок состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 6 июня россияне дома сыграли вничью против нигерийцев. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее сборная России назвала игроков, которые летят на матч с Белоруссией.