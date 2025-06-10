В Кремле ответили на вопрос о внесении Овечкина в базу данных «Миротворец»

Песков не стал комментировать включение Овечкина в базу данных «Миротворец»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать внесение имени российского хоккеиста Александра Овечкина в украинскую базу данных «Миротворец». Журналисты попросили его высказаться о ситуации в ходе регулярного брифинга.

«Это не по адресу, это не к нам», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас проще найти людей, которые не включены в «Миротворец». По мнению Пескова, обсуждать тут нечего.

10 июня имя Овечкина появилось на украинском портале «Миротворец». Составители этой базы данных обвинили российского хоккеиста в «пропаганде войны», «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию» и участии в международных соревнованиях ради «отбеливания репутации РФ».

«Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Создатели базы данных ставят своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Ранее в Государственной думе РФ допустили возможность становления Овечкина политиком.