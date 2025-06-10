Стали известны составы на «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ

Объявлены составы на «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ

Стали известны составы команд звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в благотворительном «Матче года» в Москве, сообщает пресс-служба мероприятия.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина Харрикейнз»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михаил Сергачёв («Юта Мамонт»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида Пантерз»).

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артём Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Владимир Ткачев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков, Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»).

Отмечается, что в составах команд могут быть изменения. Матч пройдет на «ЦСКА-Арене» 13 июля.

Ранее стало известно, в какой стране проведет отпуск Овечкин.