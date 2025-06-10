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Майк Тайсон показал себя с белым цветом кожи

Американский боксер Майк Тайсон показал себя с белым цветом кожи
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miketyson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в соцсетях опубликовал свою фотографию с белым цветом кожи.

«Белый Майк? Вы же знаете, что это неправильно», — подписал фотографию Тайсон.

«Где-то в России есть человек, который выглядит точно так же», — прокомментировал фотографию один из подписчиков. Этот комментарий собрал почти 12 тысяч лайков.

В ноябре 2024 года Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее американский боксер пообещал нокаутировать победителя Майка Тайсона.

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