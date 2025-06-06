Легенда сборной Франции: Головин захочет вернуться на место главного героя «Монако»

Легенда сборной Франции Давид Трезеге выразил уверенность в том, что россиянин Александр Головин останется в «Монако», передает «Чемпионат».

«В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в «Монако», — сказал Трезеге.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Игорь Акинфеев заявил, что давно не общался с Головиным.